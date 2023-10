La storia d’amore tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi sta facendo molto discutere, dentro e fuori la Casa del Grande Fratello. Se da una parte c’è chi li sostiene, dall’altra c’è chi non crede minimamente a questa liaison.

Ciò che fa dubitare non è tanto l’interesse che l’attrice potrebbe provare per il bidello calabrese, piuttosto il contrario. In molti, infatti, ritengono che Garibaldi stia montando questa storia ad hoc per appassionare il pubblico, guadagnarsi le clip e poter proseguire il più a lungo possibile la sua avventura nella Casa di Cinecittà. Al riguardo è arrivata una segnalazione a Deianira Marzano: “Deia, hai presente Giuseppe Garibaldi del Grande Fratello? Siamo della stessa città e lo conosco dalle elementari. Sì, è simpatico, è un personaggio, ma lui aveva sempre avuto la fama di entrare nel mondo dello spettacolo. Infatti, da anni ci prova in tutti i modi. La storia con Beatrice è solo un modo per stare al centro dell’attenzione, emergere. Prima di partire raccontava in una chat di gruppo che ne avrebbero visto delle belle perché lui si fidanzava con la famosa che ci sarebbe stata. Ecco, se Beatrice fa sul serio mi dispiacerebbe, perché lui è un burlone ma anche un calcolatore”.