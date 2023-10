Dopo le riserve iniziali, Heidi Baci ha confessato nella scorsa puntata del Grande Fratello il suo interesse nei confronti di Massimiliano Varrese.

Allo stesso tempo, però, la concorrente di origini albanesi non se la sente ancora di sbilanciarsi e di andare oltre una semplice amicizia, e lo ha raccontato a Beatrice Luzzi e Anita Olivieri.

“E’ da tutto oggi che Massimiliano mi fa il muso, ma non capisco perché”, dice. “Io forse sì – risponde Anita -. Oggi ti ha detto tipo ‘vabbè, sono tre ore che non ci vediamo’. Ho sentito questa battutina e forse ha patito che oggi non vi siete visti tanto”. Ad intervenire anche la Luzzi: “Sei sorpresa Heidi? Ma vi siete baciati?”. “No, ma non ci sarà un bacio. Non è la storia come la vostra, è molto bella, c’è attenzione, ma ci sono dei limiti e io non me la sento di andare oltre. Sì, gli ho detto che se uscivo lo aspettavo, l’avrei aspettato fuori, che facevo uscivo e non gli rispondevo? Io qui non ci riesco, per me qui è diverso. Io se mi prendo, mi prendo bene, non faccio le avventure. Deve durare, che faccio qui la storia e poi fuori un casino? Noi stiamo bene, ci coccoliamo, ma io più di questo che devo fare? Già ho ammesso tutto, che c’è chimica, tutto vero, però io non me la sento di sbilanciarmi perché comunque è tosta”.

Il confronto tra Heidi e Massimiliano

A quel punto, Heidi raggiunge Massimiliano per chiedergli cosa avesse. La risposta è stata “Stai con me da 5 minuti, perché non stai mai con me 5 minuti?”. “E’ da mezz’ora che ti cerco - ha replicato la Baci -. E’ per tua figlia? Mi dispiace che stai così per tua figlia, devi stare tranquillo ma ora non so che dirti su questa cosa. Più di dirti che sei bravo, sei un padre assurdo, non stai facendo niente di male, tutto apposto. Perché hai questo atteggiamento? L’atteggiamento che ti alzi, lanci frecciatine, è da stamattina che sei sulle tue. Non fare il criptico con me”. “Mi fanno ridere i discorsi che fate, che fate quelle che vogliono gli uomini che fanno casino, però volete quello che vi insegue, se non lo fanno sono noiosi, se lo fanno sono troppo. Allora ho detto: ‘Che noia!’ – ha detto Varrese -. Poi, vorrei stare cinque minuti, venti, anche un’ora, tutto il giorno… Oggi non sono dell’umore, se apro bocca sbaglio con te perché non so mai come prendi le cose. Non voglio sbagliare”.

In seguito, i due si sono ritrovati sul divano insieme agli altri. Massimiliano si è avvicinato ad Heidi, ma lei, infastidita, lo ha prontamente invitato ad allontanarsi: “Tiri frecciatine, ti alzi e te ne vai, ti sei annoiato… Io non ho niente, sei lunatico, lo capisci che mi dai segnali strani? Anche meno, io sono tranquillissima, sei tu che c’hai le tristezze e mi dispiace. Cosa c’entra che volevi stare con me 5 minuti?”. “Io non ho fatto niente – sbotta Varrese -. Tu sei lunatica: se ti lascio stare libera, tranquilla e serena dici che ti ignoro. Se ti dico che voglio stare con te… non si può parlare con te. Che carattere, mamma mia! Non lo dico come una cosa brutta, è una cosa che mi piace di te”.