Circa un mese fa, un tweet scritto da Daniele Dal Moro (“Pelato infame”) ha sollevato un enorme polverone. Nessun dettaglio specifico sul “bersaglio” dell’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, ma in molti hanno ipotizzato che potesse trattarsi di Alfonso Signorini, che poche ore prima aveva di fatto scaricato gli ex vipponi durante un’ospitata a Verissimo.

Ieri, l’imprenditore veneto si è lasciato andare ad un nuovo sfogo facendo un elenco decisamente particolare. Daniele ha annunciato che farà una live su Twitch (piattaforma dalla quale era stato bannato) e in una storia su Instagram ha elencato tutti gli argomenti che toccherà. Dal Moro ha detto che parlara del Grande Fratello, del Gran Hermano Vip e di un “pelato infame”.

“Bentornati

Ringraziamenti.

La reunion con Edo D

Il cavolo che me ne frega di quello che dicono su Twitter.

La me**a del Grande Fratello italiano (commento live).

La m***a del Gran Hermano Vip.

Telecino ti avevo avvisato che “Estoy más loca que Oriana”.

Dagli amici mi guardi Dio che dai nemici mi guardo io.

Ddm X Donnalisi.

Ddm X Basciagoni.

Verza clown.

New projects.

Quizzone.

Patate.

Insulti random per le Orianistas.

Pelato infame (ci sta sempre bene).

Dolce notte.

E’ un presidio medico chirurgico, può avere effetti indesiderati e anche gravi. Quindi leggere attentamente il fogliettino illustrativo e non somministrare al di sotto dei dodici anni”.

Poco dopo è arrivata una precisazione da parte di Oriana Marzoli: “Io non c’entro nulla con quello che dirà lui. Voglio che si sappia già che io non c’entro niente con le cose che lui vorrà dire, di nessun argomento. Grazie a tutti”.