L’intervista di Sophie Codegoni a Verissimo, nella quale ha fatto scioccanti rivelazioni in merito alla fine della storia d’amore con Alessandro Basciano, ha provocato grosso clamore sul web e non solo. Gli utenti hanno immediatamente preso le difese dell’ex vippona, che cinque mesi fa ha dato alla luce la piccola Céline Blue.

Nonostante il dj ligure abbia prontamente replicato, è stato inevitabilmente messo alla gogna. In tantissimi si sono schierati dalla parte di Sophie, come ad esempio l’ex tronista di Uomini e Donne Giulio Raselli.

Poche ore fa è intervenuta anche l’ex gieffina Guendalina Canessa. L’ex concorrente del Grande Fratello ha preso le parti della Codegoni rivolgendosi direttamente a Basciano: “Ah, lei cattiva? Tu puoi fare una sola cosa: chiedere scusa a questa ragazza stupenda e non fomentare più niente. Fallo almeno per la vostra bambina. Sei un uomo”.

La risposta di Alessandro non è tardata ad arrivare: “Falla finita che parli sempre a caso e non sai nulla. Poi le scuse me le vieni a fare te”.