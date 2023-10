A poche ore dall’intervista che Sophie Codegoni ha rilasciato a Verissimo, anche Alessandro Basciano ha rotto il silenzio. Il dj ha dichiarato che ciò che ha raccontato la sua ex nel programma di Silvia Toffanin sono cattiverie e fantasie. L’ex vippone ha detto di essere pronto a raccontare la sua verità ed ha aggiunto di avere anche delle prove.

La replica di Alessandro Basciano

“Per la cattiveria inaudita e di grande fantasia adottata nei miei confronti e tra l’altro di basso livello per una persona che tra le varie cose ha un comune legame con me che è la nostra bimba di 5 mesi (da non dimenticare), visto che non ha rispettato lei in primis. Con grande rammarico sarò costretto a tirare fuori tutta la verità con prove reali e fatti realmente accaduti nell’arco di questo tempo e testimoni e non supposizioni. Non capisco l’odio che porta le persone a tanta perfidia per un attimo di gloria. Appena ci sarà il momento giusto Dirò tutta la verità. E li saranno cavoli amari per tutti quanti. Questo è poco ma sicuro. Ps da persona innamorata mi prendo le responsabilità perché nessuno è perfetto ma certe accuse son calunnie e diffamazioni che non mi appartengono minimamente non avrei mai voluto farlo ma è giusto che tutti sappiano”.

Difficile dire quali siano le prove in possesso di Basciano che possano scagionarlo, visto che Sophie ha detto di essere in possesso di video e foto del suo ex con un’altra ragazza.

Parla l'avvocato di Basciano

“Dopo aver visto la puntata di Verissimo il mio cliente (che avrebbe evitato di rendere tutto pubblico) chiederà di poter replicare su ciò che è stato detto nel programma. Perché prima di giudicare è bene sentire sempre tutte le versioni di una storia. Come sappiamo tutti le storie e la realtà possono avere varie versioni e sfaccettature”.