Beatriz D’Orsi è una delle nuove protagoniste dell’attuale edizione di Uomini e Donne. La corteggiatrice era scesa per entrambi i tronisti, Brando Ephrikian e Cristian Forti, per poi decidere di optare per il primo.

I post contro Uomini e Donne di Beatriz D'Orsi

Beatriz ha conquistato tutti grazie al suo carattere docile. Ma è passato poco tempo per capire, sia in studio che a casa, che in realtà è molto furba. Prima a causa delle conversazioni intercettate durante la puntata, poi con i suoi vecchi post su Facebook riemersi negli ultimi giorni in cui condannava le persone che guardavano programmi spazzatura come Uomini e Donne.

Non ci ha fatto di sicuro una bella figura, Beatriz, che ha prontamente rimosso il post in questione. Ma il popolo social ci ha messo poco a trovarne un altro simile, proveniente sempre dal suo profilo e datato 11 settembre 2020: “In questo articolo viene spiegato in modo chiaro e preciso la beata ignoranza dell’italiano medio che segue personaggi e trasmissioni (come Uomini e Donne, Grande Fratello, ec…), che non sanno mettere insieme una frase composta da soggetto, predicato verbale e complemento oggetto. Dove l’ignoranza regna sovrana, chi detiene il potere ci sguazza alla grande”.

Beatriz si è autoeliminata

Intanto, considerata la situazione che si è venuta a creare, Beatriz avrebbe deciso di autoeliminarsi da Uomini e Donne. A rivelarlo è stato Lorenzo Pugnaloni su Instagram: “Beatriz si è autoeliminata e Brando non l’ha fermata. Se n’è andata”.