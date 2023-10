Archiviata la tormentata relazione con Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria è tornato ad essere uno dei volti di Forum, programma che gli ha portato in dote la notorietà e che gli è valso la chiamata per la settima edizione del Grande Fratello Vip, durante la quale ha conosciuto l’influencer campana, con la quale ha avuto una relazione durata circa sette mesi.

Nella Casa più spiata d’Italia, Edoardo si era molto legato al gruppo dei cosiddetti “Spartani”, del quale facevano parte in sostanza i più acerrimi nemici di Antonella: Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Oriana Marzoli, tra gli altri.

Gli Oriele al party di compleanno di Edoardo Donnamaria

E proprio la modella di origini venezuelane e il fidanzato Daniele Dal Moro hanno raggiunto Donnamaria a Roma per festeggiare il compleanno di quest’ultimo, che ha compiuto gli anni il 9 ottobre. “Finalmente”, ha scritto lo speaker radiofonico in una storia in cui canta e balla con l’ex vippona. Mentre la “reina” ha condiviso un collage fotografico.

Oriana assente alla festa di Giaele

In queste ore, a far discutere gli utenti sui social, è però il fatto che la Marzoli fosse assente al party di compleanno di Giaele De Donà. E’ evidente che tra le due ex amiche sia ormai calato il gelo dopo quanto avvenuto questa estate in Sardegna. All’epoca, l’episodio fece molto discutere, anche perché all’interno del locale in cui si verificò la lite tra gli Oriele erano presenti Soleil Sorge e Chadia Rodriguez, con la prima che venne tirata in ballo da un testimone: “E’ iniziato tutto perché Oriana, Micol e Giaele sono arrivate dove eravamo noi, e Oriana dal nulla ha iniziato a insultare Chadia Rodriguez, che ovviamente ha risposto e i toni si sono alzati, volavano cocktail, ecc. Al che Soleil è andata via per evitare robe imbarazzanti (dovevi vedere Micol che faceva la spavalda tutto d’un tratto, sembrava posseduta). Poco dopo, vedo Daniele che arriva al tavolo e gli chiedo come stesse, e che forse era il caso che andassero prima di creare problemi a tutti. Neanche il tempo di dirlo che è arrivata Oriana facendo un casino al tavolo, poi è andata dritta da Daniele picchiandolo e urlando cose random. Io mi sono allontanata subito senza avere nulla a che fare, ma loro si sono azzuffate e poi le hanno ‘invitate’ fuori dal locale”.

Soleil che, tra l’altro, era tra gli invitati alla festa di Giaele insieme ad altri ex vipponi. E' dunque giunta al capolinea l'amicizia tra Oriana e la De Donà^ Sembrerebbe proprio di si.