Nella Casa del Grande Fratello, Heidi Baci, Massimiliano Varrese, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi hanno affrontato il tema del politically correct. L’ex attrice di Vivere si è lamentata perché, secondo la sua opinione, oggi è difficile fare ironia cercando di non urtare la sensibilità di qualcuno. Dello stesso parere anche Heidi, che ha anche confessato di aver commesso una gaffe.

Heidi Baci: "Fuori sarà successo un macello"

La concorrente di origini albanesi si è detta preoccupata per aver raccontato di aver usato il telefono mentre era alla guida. La gieffina è convinta che fuori dalla casa del GF sia successo un macello: “Capisco quello che dite, in merito a questo io ho fatto uno scivolone pesante. Io ho fatto una gaffe forte oggi. Ho detto ‘ho usato il telefono mentre guidavo’. Questa cosa fuori chissà che macello ha fatto. Scriveranno ‘Heidi fa una cosa vietata, la gente muore’. Questo è un esempio per dirvi che bisogna stare attenti. Adesso dici mezza cosa e sei nei guai subito. Non c’è più libertà. C’è sempre qualcuno che si offende. Perché non sai mai chi offendi”.

In realtà, Heidi si è tirata la zappa sui piedi da sola, perché la sua prima dichiarazione non è andata in onda, mentre invece era inquadrata dalla regia su Mediaset Extra mentre ricordava la gaffe.