Nonostante siano passati più di quattro mesi dalla rottura tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, le fan dell’ormai ex coppia non si sono rassegnate all’idea che tra i due ex vipponi sia finita, e sperano ancora in un ritorno di fiamma.

Sui social sono ancora tantissimi gli utenti che seguono le vicende di Antonella e Edoardo. C’è chi si limita a scrivere qualche tweet, chi condivide qualche fancam e chi agisce. Alcune Donnalise hanno infatti organizzato una processione in piazza Duomo a Milano. Sì, avete capito bene. Le ragazze hanno anche intonato una preghiera dedicata alla Fiordelisi e a Donnamaria. Tutto meravigliosamente trash.

La preghiera delle Donnalise

Nel nome del padre, del figlio e dello spirito, amen.

Santi Donnalisi siete il nostro posto nel mondo.

Per la nostra sanità mentale, tornate insieme.

Adoramus te Edoardo ed Antonella benedici vos, amen.

Gloria ai Donnalisi, ai figli dei Donnalisi e allo spirito dei Donnalisi.

Pregate perché tornino insieme, nei secoli dei secoli amen.

Sei bella che la musica non c’è.

Padre nostro dei Donnalisi, che sia santificato il nome delle Donnalise, amen.

Venga il tuo regno, sia fatta la volontà dei Donnalisi.

Così in cielo e così in terra, amen.

Dacci oggi la nostra gioia quotidiana.

Rimetti a noi le nostre speranze, come anche noi riponiamo la fiducia in voi.

Non abbandonarci ai corni.

Nei secoli dei secoli, amen.

Santi Donnalisi siete il nostro posto nel mondo.

Per la nostra sanità mentale dovete tornare insieme.

Adoramos te Edoardo, benedici vos amen.

Vi preghiamo di tornare insieme.

Santi dei Donnalisi pregate per le nostre speranze.