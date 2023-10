Sophie Codegoni è pronta a raccontare a Verissimo la sua verità sulla rottura con Alessandro Basciano. L’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, sarà ospite dell’elegante salotto di Silvia Toffanin nella puntata che andrà in onda oggi, sabato 14 ottobre.

Durante una puntata di Casa Chi, il giornalista Valerio Palmieri, rivolgendosi a Sophie ha detto: “Vogliamo dire che non ci sono di mezzo tradimenti, che non ci sono in mezzo terze persone, ma che sono problemi interni a una coppia?! Perché sono cose che nascono all’interno di una coppia”. L’ex vippona, però, l’ha di fatto smentito, dicendo che le vorrebbe che non ci fossero terze persone, ma che non può. Subito dopo, la Codegoni è scoppiata a piangere in diretta, e i giornalisti hanno cambiato immediatamente argomento per non metterla ulteriormente in difficoltà.

Sophie Codegoni in lacrime a Casa Chi

“Purtroppo vorrei dirti questo. Ma non ti posso dire che non ci sono in mezzo persone… ce ne sono e ci sono anche tante cose che… No Valerio, non è facile, ci sono tante cose che non si sanno, scusate… Non sto bene è un momento brutto, anzi è bruttissimo. Però menomale che lavoro e mi svago. Ho la mia bambina che mi fa stare bene e questo è importante. Si va avanti, la vita non finisce e questo è certo. Però non è il periodo più bello della mia vita sono onesta. Non voglio permettere a nessuno di togliermi la voglia di fare e di sorridere. Se sto a casa da sola sto troppo male e non voglio fermarmi infatti. Stamani sono uscita con la bimba, poi sono andata dal parrucchiere. Cerco di fare sempre qualcosa e di tenermi impegnata”.

Lo spoiler sulle rivelazioni di Sophie Codegoni

Intanto, Alessandro Rosica ha spoilerato alcune delle rivelazioni che Sophie Codegoni farà a Verissimo: “Racconterà dei tradimenti gravi subiti dal suo ex Alessandro Basciano. Dalle sue parole a Verissimo non credo ci sia la possibilità di un ipotetico ritorno. Conosco qualcuno lì dentro che mi ha spoilerato tutto”.