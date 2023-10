E’ tempo di aerei sopra i cieli di Cinecittà, e sono pessime notizie per Massimiliano Varrese, alias “il guru”. Prima un messaggio dei fan di Beatrice Luzzi, sua acerrima nemica nella Casa del Grande Fratello, e poi uno per Heidi Baci e Vittorio Menozzi, i #Baciozzi.

“Bea regina di cuori. L’Italia ti ama”, questo il contenuto del messaggio per Beatrice, “Goditi il momento” gli dice Giuseppe Garibaldi stringendola forte tra le sue braccia. L’attrice ringrazia i suoi sostenitori per averle fatto questo inaspettato regalo il giorno del compleanno di suo figlio Valentino.

Poco dopo è il turno di Heidi e Vittorio: “V&H. We love you. No lontani. #Baciozzi”. “Non fate uscire Max, non fate uscire Max”, ripete Menozzi, mentre il resto degli inquilini si sbellica dalle risate pregustando la reazione di Massimiliano. “Quindi fuori c’è il team Baciozzi e il team Heidassi?”, chiede Heidi. Pochissimo istanti dopo, Varrese con indosso l’accappatoio approda in giardino, e la sua faccia non ha bisogno di commenti. Giuseppe Garibaldi chiede a Massimiliano come l’ha presa. “Non bene”, risponde l’attore, palesemente contrariato.