Vola il prima aereo di questa edizione sopra i cieli della Casa del Grande Fratello, e la destinataria non poteva essere che Beatrice Luzzi.

Ad accorgersi dell’inatteso striscione è Letizia Petris, che corre in Casa per informare l’attrice ed invitarla a correre in giardino. Beatrice si mostra subito commossa e incredule: “Grazie”, urla a gran voce portando le braccia verso il cielo.

“Bea regina di cuori. L’Italia ti ama”, questo il contenuto del messaggio. “Goditi il momento” gli dice Giuseppe Garibaldi stringendola forte tra le sue braccia. Beatrice ringrazia i suoi sostenitori per averle fatto questo inaspettato regalo il giorno del compleanno di suo figlio Valentino.