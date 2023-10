Le rivelazioni scioccanti fatte da Sophie Codegoni a Verissimo in merito alla rottura con Alessandro Basciano hanno lasciato senza parole anche Silvia Toffanin.

L’ex vippona ha raccontato di aver ricevuto messaggi “perfidi” dal suo ex, e la conduttrice ha commentato: “Tu lo perdonavi sempre e lo giustificavi? tra l’altro tua mamma in passato ha subito della violenza. Ti sei mai chiesta perché faceva questo? Lui secondo te era innamorato davvero di te? Ma poi mi ricordo la proposta di matrimonio così plateale a Venezia, perché allora? […] Forse lo show amava? Adesso ti sta cercando quindi? Ah, ti ha scritto che eri bella con un addominale pazzesco? Che poeta! Tu sei risoluta e decisa oggi?”.

Sophie Codegoni, prima di concludere l’intervista, ha dichiarato che non tornerà più con Alessandro Basciano: “No io non voglio proprio rivederlo. Per me è finita qui e sono molto ferma su questo. L’ho giustificato fin troppo. La gente non cambia purtroppo o meglio non migliora certe cose, forse è più facile che peggiori con il passare del tempo”.

Silvia Toffanin prima di salutare la sua ospite le ha dato un consiglio: “Che dirti, Sophie ti auguro davvero buona fortuna, mi raccomando stai forte anche per la tua piccolina. Tanto hai la mamma e il papà sempre con te. E non tornare indietro, questo te lo do come consiglio come se tu fossi mia sorella. Perché le persone purtroppo sbagliano, però è troppo qui e tu hai l’esperienza personale e anche la tua mamma che insegna”.