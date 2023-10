Le rivelazioni scioccanti fatte da Sophie Codegoni a Verissimo in merito al tradimento di Alessandro Basciano stanno facendo discutere tantissimo.

Ad intervenire è stato anche un ex volto di Uomini e Donne, Giulio Raselli, tronista ai tempi in cui Basciano corteggiava Giulia Quattrociocche. Quest’ultima, alla fine, aveva scelto Daniele Schiavon e mandato a casa Alessandro, ma quel tempo trascorso insieme nello studio del dating show di Maria De Filippi era bastata a Raselli per farsi un’idea del dj ligure.

L’ex tronista, guardando la puntata di Verissimo in cui Sophie ha sganciato la bomba del tradimento, ha deciso di commentarla con una storia su Instagram molto eloquente: “Dal primo sguardo negli studi di Uomini e Donne non ho mai avuto mezzo dubbio potesse fare tutto questo. Povera lei”.

La questione resta ancora aperta, visto che Basciano ha annunciato di voler fornire la sua versione dei fatti. A detta sua, quella della sua ex è stata una mossa scorretta. Intanto i rumor sulla “terza ragazza” si fanno sempre più insistenti. Fabrizio Corona ha parlato di Erjona Sulejmani, l’ex di Basciano, che abbastanza stizzita ha immediatamente smentito.