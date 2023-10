Le rivelazioni scioccanti di Sophie Codegoni a Verissimo, che ha raccontato che Alessandro Basciano l’ha tradita con una donna ad Ibiza mentre lei era convinta che fosse a piangere a Milano, hanno scatenato un vero e proprio terremoto. Uno scoop che il dj ligure ha commentato poche ore dopo, dando anche mandato al suo avvocato.

Le rivelazioni di Sophie a Verissimo

“Cinque giorni fa mi arriva un messaggio di una ragazza. Erano uscite delle foto di Alessandro con una donna in aeroporto. […] Lui mi ha detto che era stato a Ibiza per lavoro e che era stata scattata una foto con una ragazza nella lounge. Però mi ha detto che era una turista inglese che gli aveva chiesto informazioni. Poi mi è arrivato un messaggio ‘ciao Sophie’. Era la ragazza dell’aeroporto. Mi ha detto che ha passato con lui tre giorni a Ibiza. Lui le ha pagato i voli. Le ha anche detto ‘non pubblicare nulla perché la mia ex è pazza e poi mi fa problemi con la bambina’. […] La trattava come se fosse la sua fidanzata”.

Una “ragazza” che, secondo quanto riportato da Fabrizio Corona su Dillinger News, sarebbe Erjona Sulejmani, modella albanese ed ex di Blerin Dzemaili, calciatore svizzero che ha militato anche nel Napoli.

“Sophie Codegoni si è aperta con Silvia Toffanin in una versione molto commossa e diversa rispetto a quella che siamo abituati a vedere sui social - si legge sul sito di Corona - Ha detto chiaramente di essere stata tradita e di sapere che la ragazza sia l’ex fidanzata di Basciano che noi presumiamo sia Erjona Sulejmani”. La notizia è stata commentata dalla stessa Sulejmani, che ha però smentito categoricamente.