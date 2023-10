Venerdì sera, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono recati a Roma per festeggiare Edoardo Donnamaria, che lo scorso 9 ottobre ha compiuto 31 anni. La reunion tra ex vipponi della settima edizione del Grande Fratello Vip ha però scatenato numerose polemiche sui social, visto che la modella di origini venezuelane e il fidanzato hanno di fatto “disertato” il party di Giaele De Donà di giovedì (non è dato sapere se siano stati invitati i meno). A questo punto, è lecito ipotizzare che l’amicizia tra la “reina” e l’influencer veneta sia giunta al capolinea dopo quanto avvenuto questa estate in Sardegna.

Ma le polemiche relative all’incontro tra gli Oriele e Donnamaria non sono finite qui. Con Oriana e Daniele, infatti, c’era anche la miglior amica di quest’ultimo, Valentina Vignali, anche lei ex gieffina. Le fan di Antonella Fiordelisi hanno immediatamente iniziato a fare ipotesi circa un presunto flirt tra Edoardo e l’influencer e cestista riminese.

Teoria decisamente fantasiosa, che è stata smontata dalla stessa Valentina Vignali. Incalzata sui social, l’ex gieffina ha postato su Twitter una foto in compagnia della Fiordelisi e ha chiarito: “Vi rispondo così, con una foto di dieci giorni fa. L’ex delle amiche per me hanno la v*gina. Passo e chiudo”.