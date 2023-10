Arrivano le celebrities al Mercante in fiera, game show in onda su Rai 2 condotto da Pino Insegno. Nonostante gli scarsi risultati in termini di ascolti, c’è grandi ottimismo dalle parti di viale Mazzini e Banijay rispetto al futuro del gioco a premi.

“Un ottimismo legato all’ormai arcinota idea di dare maggior visibilità a questo programma grazie al coinvolgimento di alcuni vip che saranno i protagonisti di una serie di partite di questo programma – si legge su TVBlog -. Già perché, come noto, sono in arrivo una serie di puntate di questa trasmissione che vedranno in campo delle celebrità Già vi abbiamo dato conto della presenza di Carlo Conti, insieme alla coppia Gabriele Cirilli-Francesco Paolantoni​ in una puntata della serie vip del Mercante in fiera.

Mercante in fiera Celebrity edition

Oggi siamo in grado di darvi un altro trio di protagonisti di una delle puntate del Mercante in fiera celebrity edition. Si tratta dell’ex velino e concorrente del Grande fratello Pierpaolo Pretelli. Insieme a lui giocheranno l’ex conduttrice di Estate in diretta Roberta Capua e Sophie Codegoni. Al termine di questa serie di puntate vip del Mercante in fiera, si tornerà all’edizione “nip” di questa trasmissione fino alla fine di novembre-inizio dicembre. Periodo questo in cui terminerà la serie di questa trasmissione, le cui puntate, per altro, sarebbero quasi tutte state registrate”.