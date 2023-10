Bufera su Twitter per una frase pronunciata da Fiordaliso nella Casa del Grande Fratello.

La cantante, durante una chiacchierata con Rosy Chin, ha utilizzato la “n word” scatenando il putiferio sui social. Nello specifico, ha detto “lavoro come un ne**o tutto il giorno”, con la chef italo-cinese che ridacchiava.

In molti stanno dunque chiedendo a gran nove la squalifica immediata di Fiordaliso. Inoltre, come riportato sui social, pare che la gieffina sia stata convocata in Confessionale per ricevere, probabilmente, un reclamo o un provvedimento più serio.

A questo punto, pare inevitabile procedere con una squalifica, considerando sia la nuova linea editoriale sia il precedente di Fausto Leali, che durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip chiamò “ne**o” Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli.