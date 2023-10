E’ scoppiata la prima crisi ufficiale tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi nella Casa del Grande Fratello. La liaison tra l’attrice e il bidello calabrese ha diviso non solo il loft di Cinecittà, ma anche il pubblico, perché, a detta di molti, Giuseppe potrebbe essersi avvicinato a Beatrice in seguito ai grossi consensi di lei in fase di verdetto.

Il confronto tra Beatrice e Giuseppe

I due gieffini si sono trovati faccia a faccia per affrontare la questione. A mettere in guardia la Luzzi è stata Fiordaliso, che l’aveva invitata “a stare più con i piedi per terra”.

“Qui dentro alla fine quello che ti preoccupa è il rapporto che ho anche con gli altri?”, ha chiesto Garibaldi a Beatrice. “Non lo so. Forse a dirla tutta il fatto che magari probabilmente se non avessero chiesto quella cosa, ecc, non sarebbe nato nulla tra noi. Nel senso che avevi ben altre amicizie. Quindi magari è stato molto spontaneo ma altrettanto così… Com’è nato può finire, diciamo. Non lo so. Mi hanno messo i dubbi. Cioè il problema qui è che non si può aspettare, non ci si può vedere ogni tanto e dire ‘vediamo come va’, è tutto così intenso. Volevo capire se avevi le idee chiare oppure non tanto”.

“Ed io cosa ti ho risposto? Che avevo le idee chiare”, ha troncato il discorso Garibaldi, che poi l’ha ripreso in un secondo momento con Massimiliano Varrese, acerrimo nemico di Beatrice: “Ieri la zia Fiorda ha detto a Beatrice di stare un po’ con i piedi per terra. Perché la zia Fiorda mi ha visto strano, che deve pensarci prima di fare un passo. Bea mi ha detto che ha paura di me, non del fatto che io stia giocando, ma perché mi potrei pentire. Si fanno problemi loro”. “Strano che si faccia condizionare da quello che pensano gli altri. C’è qualcosa di più”, ha insinuato Varrese. “Io le ho detto che l’importante è che stia bene lei, che sia tranquilla. Quindi le ho detto di vedere come si vuole comportare. Siamo h24 chiusi qua dentro, siamo sempre vicini. Che dobbiamo fare”, ha proseguito Giuseppe. “Infatti siete sempre insieme. Al massimo io e Heidi siamo due che ci stanno andando piano…”, ha concluso Massimiliano.