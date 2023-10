Nella puntata di Verissimo andata in onda sabato 14 ottobre, Sophie Codegoni ha fatto rivelazioni scioccanti in merito alla fine della sua relazione con Alessandro Basciano.

Nel salotto di Silvia Toffanin, la 22enne influencer ha svelato alcuni dettagli sul tradimento di Basciano: “Ho i video e le foto di loro insieme. I messaggi in cui lui dice ‘non postare niente perché la mia ex è pazza’. Lui le ha pagato i voli, quando a me non ha mai aiutata in nulla con la bambina".

Sophie ha anche raccontato di manipolazioni perpetrare da Alessandro e degli insulti pesanti rivolti a sua madre (“Ho capito perché gli uomini l’hanno menata”). Ma non solo. Stando alla versione della Codegoni, pochi minuti prima del parto, Basciano le avrebbe detto “ti mando tua mamma, io vado a riposare un po’”.

Di tutta risposta, il dj ligure ha fatto sapere che intende replicare alle accuse. Sulla vicenda si sono espressi diversi volti noti e conoscenti dell’ex coppia. Tra questi anche Sonia Bruganelli, che ha ricoperto il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip nell’edizione in cui erano presenti i Basciagoni. L’ex moglie di Paolo Bonolis ha poi scelto Sophie come Bonas di Avanti un altro.

Non sorprende, dunque, che Sonia abbia preso le parti di Sophie. Su Twitter, infatti, la produttrice televisiva ha ripostato un tweet in cui un utente ha condiviso un video estratto di una puntata del Gf Vip 3, nel quale l’allora conduttrice Ilary Blasi, a Fabrizio Corona – ex fidanzato della concorrente Silvia Provvedi – disse “io quelli come te li sgamo da prima che iniziano a parlare”. Il tutto corredato dal seguente messaggio: “Comunque io Basciano lo avevo già sgamato in tempi non sospetti e fui assalita dai fanatici della coppia. Ben vi sta, ve l’avevo detto”.