Il quesito che tutti i telespettatori si stanno facendo da ieri sera è il seguente: quanto durerà Giampiero Mughini al Grande Fratello?

Le premesse per un’uscita lampo in pieno stile Riccardo Fogli ci sono tutte. Se durante la puntata di ieri sera ha detto che Alfonso Signorini è “orrendo” e si è lasciato andare ad un “hanno ucciso Signorini” per poi rivelare a Giuseppe Garibaldi l’attuale posizione in classifica della sua amata Juventus (vietatissimo, visto che non possono trapelare informazioni dall’esterno), l’opinionista televisivo è entrato a gamba tesa su Matteo Salvini.

Purtroppo il contesto non è chiaro (la regia ha censurato immediatamente e ha cambiato inquadratura), ma le parole sono state captate forte e chiaro: “Quel cretino di Salvini ha detto Paola Egonu…”, alludendo ovviamente all’attuale ministro del Governo Meloni.

Le ultime dichiarazioni di Salvini in merito alla giocatrice di pallavolo risalgono a febbraio, pochi giorni prima del suo debutto al Festival di Sanremo in qualità di co-conduttrice al fianco di Amadeus: “Paola Egonu è una grande sportiva, una grande pallavolista, ma spero non venga a fare una tirata al Festival sull’Italia Paese razzista, perché gli italiani possono avere tanti difetti ma non sono razzisti. E’ un popolo che accoglie, che allunga la mano a tutti”.