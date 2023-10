I momenti successivi alla fine della puntata del Grande Fratello di ieri sera, non sono stati sicuramente semplici per Massimiliano Varrese.

La diretta di lunedì 16 ottobre ha lasciato un segno incisivo, sia nel pubblico che all’interno della Casa di Cinecittà. L’incontro tra Heidi Baci e suo padre ha scioccato tutti, compresa la diretta interessata, che nella notte ha deciso di abbandonare definitivamente il reality show.

Al termine della puntata, Varrese si è ritrovato in compagnia del suo fedele amico Ciro Petrone, e si è abbandonato allo sconforto più totale: “Io non so che dire. Ricattare una figlia così, come si fa? C’era qualcosa che mi puzzava, io non capivo. Io sono passato per oppressivo. Noi eravamo innamorati, lo hai visto, inutile girarci intorno. Pensa quanto ho sofferto qui dentro, questa cosa mi fa inca**are ancora di più, capito? Pena quanto ha sofferto e quanto coraggio ha avuto la settimana scorsa a dire quella roba là. Sta cosa mi fa veramente inca**are!”. Massimiliano è poi scoppiato in lacrime: “Come si fa a far soffrire una figlia così, me lo spieghi? Come ca**o si fa? Questo non è voler bene ai figli, questo è volere del male”.

In seguito, ritrovandosi con Beatrice Luzzi, Varrese ha detto: “E’ inutile negarci. Eravamo innamorati persi, l’uno dell’altra, ed è inutile girarci intorno”.