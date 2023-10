Ieri sera, in concomitanza con una nuova puntata del Grande Fratello, Daniele Dal Moro è stato protagonista di una live infuocata su Twitch. L’ex vippone si è innanzitutto soffermato (clicca QUI per leggere l’articolo completo) su quanto accaduto durante la sua ospitata al Gran Hermano Vip mentre nella Casa si trovava la fidanzata Oriana Marzoli.

“Non mi era stato mai chiesto di partecipare al programma, ma studiavo lo spagnolo perché mi è sempre piaciuto. Che io l'abbia studiato mentre Oriana era lì è stata una casualità. Mi hanno fatto fare 1800 km gratis, non ho chiesto nemmeno soldi, l'ho fatto per salutare Bebe, che ne aveva bisogno. Mi fanno fare 1800 km, me lo dicono il giorno prima per il giorno dopo, un albergo di m**da […] Dovevano informarsi meglio prima di chiamarmi lì dentro, se si fossero informati meglio, magari avrebbero evitato di farmi inca**are”.

Come anticipato da lui stesso nel promo della live “Time to war”, Daniele ha anche parlato della chiacchieratissima rottura tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, entrambi suoi amici. Nei giorni scorsi, l’imprenditore veneto era presente al party di compleanno del volto di Forum insieme ad Oriana.

Daniele Dal Moro sui Donnalisi

“Io penso che sono due ragazzi che si sono voluti sicuramente tanto bene, che io ho visto stare bene insieme, che hanno avuto tanti problemi e sono sicuro… Ora Antonella è a fare questa esperienza (Pechino Express, ndr), le faccio un grosso in bocca al lupo, ogni tanto guarderò cosa farà… Se son rose fioriranno, io sono sicuro che a tempo debito… magari alle volte ci sono delle ferite che a volte danno fastidio, ma io sono sicuro che con il tempo, quando le ferite saranno un po’ guarite troveranno il modo di spiegarsi tra di loro. Poi, chi vivrà vedrà… C’è molto pressing, succede anche a me e Oriana. Comunque loro si vogliono bene di base, perché il bene non sparisce da un giorno all’altro, dategli il tempo di fare le loro vite, che poi se sarà si ritroveranno e sicuramente voi sarete i primi a saperlo”.