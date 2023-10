Giorgia Nicole si schiera dalla parte del fratello Alessandro Basciano. Già nota al gossip per alcune dinamiche del passato, la ragazza ha deciso di intervenire sui social per replicare alle accuse di chi sostiene che l’ex vippone sia l’unico responsabile della rottura con Sophie Codegoni.

Le parole di Giorgia Nicole Basciano

“Io sono scioccata nel leggere tutti questi commenti inutili quando qui si parla di un reality”, ha scritto in risposta ad alcuni utenti che hanno commentato il tweet di Sonia Bruganelli, che ha espresso il suo schieramento netto. “Quello che succede oggi sono finti tradimenti che non esistono. Tutti noi ci arrabbiamo tante volte, ma in questo caso si parla di un tradimento che non c’è mai stato. Ora basta scrivere ca**ate quando non si sanno le cose”.

Insomma, stando alla sua versione dei fatti, non ci sarebbe stato alcun tradimento e la versione di Sophie raccontata in tv a Verissimo non corrisponderebbe alla realtà. “Al vostro posto cercherei di capire chi ha voluto incastrare Ale, voi siete bravi nel trovare le cose, indagate. Come ho già detto, la verità verrà fuori con le prove, non con le parole”.

Le prove del tradimento

Eppure, nel corso dell’intervista a Verissimo, Sophie Codegoni ha raccontato di aver avuto sotto mano le prove concrete dei tradimenti di Alessandro Basciano, con tanto di foto e video dei giorni che lui avrebbe trascorso in compagnia della sua amante ad Ibiza. "Ho i video, le foto, lui che le chiede di non postare niente perché la sua ex, che sarei io, è pazza. Le ha pagato i voli, la trattava come se fosse la fidanzata e me come l'amante. Di tutti i tradimenti è il più subdolo”, ha raccontato. Difficile, dunque, pensare che Basciano sia stato incastrato, ma ad ogni modo a quanto pare presto ne sapremo di più.