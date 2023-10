Subito l’annuncio del ritiro di Heidi Baci dal Grande Fratello, i suoi ex coinquilini hanno commentato quanto detto dal padre in diretta. “Non è stato bello, io fossi in lui mi farei delle domande. Oh, ma non lo vedi che hai fatto, por*o D**… Cioè, io padre che faccio questo con mia figlia, ho fallito allora”, ha detto Paolo Masella. Ascoltando bene il video che circola on line sembra proprio che manchi una ‘o’ e che quindi Paolo abbia detto solo "Di" e non Dio. Questo basterà per non considerarla una bestemmia ed eviragli quindi la squalifica?

Se il Grande Fratello riterrà quella del macellaio una bestemmia, l’espulsione sarà immediata. Nel 2021, infatti, il regolamento per le squalifiche è cambiato, ma nulla è mutato in merito alle espressioni blasfeme.

Sono moltissimi i tweet di telespettatori che hanno accusato Paolo di aver bestemmiato: “Ragazzi io ho appena sentito Paolo che bestemmiava. Stava parlando con Ciro e Alex e gli è sfuggito un bel PD”; “Il macellaio sembra abbia bestemmiato. Espulsione obbligata secondo le regole del GF. Per chi ha fatto star male Madre Beatrice il karma in agguato, zac, uno per uno”; “Raga non prendiamoci in giro, il macellaio ha bestemmiato forte e chiaro altroché… dai ha detto proprio quelle due parole”.