“Che fine ha fatto Belen Rodriguez?”. Inizia così l’articolo pubblicato sul settimanale Chi in edicola oggi, nel quale vengono svelate alcune novità riguardanti la vita privata della showgirl argentina, che ha ritrovato l’amore tra le braccia di Elio Lorenzoni dopo la nuova rottura con Stefano De Martino.

“La conduttrice, negli ultimi mesi, si è allontanata dalla tv: non è più nel cast di Tú sí que vales e Le Iene, e ha declinato, all’ultimo momento, l’invito a E poi c’è Cattelan (ma, forse, perché aveva saputo che prima dello show, a Belve, sarebbero intervenuti Stefano De Martino e Fabrizio Corona)”, scrive Valerio Palmieri su Chi.

“Da quando è diventata famosa, Belen si è sentita costretta ad apparire sempre bella, la più bella di tutte. E a dover spiegare se il suo fisico asciutto sia dovuto alla sofferenza o a una scelta estetica. Una volta ci disse: ‘In fondo mi sento sempre quella ragazza venuta dall’Argentina che se ne stava seduta in un angolo in discoteca, in Costa Smeralda, senza nemmeno i soldi per la ricarica del telefono’. E ancora: ‘Ho un cuore più grande del mio lato B’ e il successo non mi deve rubare la vita’”.