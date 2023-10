Quanto durerà la permanenza di Giampiero Mughini nella Casa del Grande Fratello? Le premesse per un’uscita lampo in pieno stile Riccardo Fogli ci sono tutte. Se durante la puntata di lunedì ha detto che Alfonso Signorini è “orrendo”, si è lasciato andare ad un “hanno ucciso Signorini” per poi rivelare a Giuseppe Garibaldi l’attuale posizione in classifica della sua amata Juventus (vietatissimo, visto che non possono trapelare informazioni dall’esterno), l’opinionista televisivo è entrato a gamba tesa su Matteo Salvini.

Purtroppo il contesto non è chiaro (la regia ha censurato immediatamente e ha cambiato inquadratura), ma le parole sono state captate forte e chiaro: “Quel cretino di Salvini ha detto Paola Egonu…”, alludendo ovviamente all’attuale ministro del governo Meloni.

Nelle sue prime 24 ore all’interno della Casa di Cinecittà, Mughini è entrato ed uscito dal Confessionale almeno una decina di volte, l’ultima per scusarsi dopo lo scivolone su Matteo Salvini: “Mi è scappato, vi chiedo scusa. Scusatemi ancora”, ha detto.