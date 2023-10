Mirko Brunetti, insieme a Jill Cooper e Giampiero Mughini, è una delle new entry al Grande Fratello. Gli inquilini si sono mostrati particolarmente incuriositi dalla storia del nuovo concorrente, soprattutto perché molti di loro lo hanno seguito lo scorso luglio a Temptation Island.

Ieri, Jill ha chiesto a Mirko se fosse riuscito a salutare la sua fidanzata, e lui ha risposto: “ Alla mia ragazza? Quale delle due? ”. Fino allo scorso luglio, il gieffino era fidanzato con Perla Vatiero. Poi, al termine di Temptation Island ha intrapreso una relazione con Greta Rossetti. Il 26enne rietino ha poi confessato di amare ancora l'ex tentatrice e di non aver chiuso definitivamente con lei.

Mirko è ancor innamorato di Greta

“Io non sono un tipo che dà troppe giustificazioni. Una volta che io so la verità non devo dirla a tutti. Ok che mi piace condividere le cose sui social, ma non tutto. La vita vera è un’altra. Se ho detto addio alla mia fidanzata? Ma a quale? Ah l’attuale. No, lei ha accesso la tv e ha visto che sto qui. Dal mio punto di vista il muro che ha messo è eccessivo. E dico che ha esagerato perché le ho dimostrato in molte occasioni quanto ci tenevo. A costo di prendermi gli insulti dalla gente ho fatto di tutto. Non mi interessa degli attacchi.

L’ho difesa sotto tanti punti di vista e molte cose. L’hanno attaccata per molte situazioni. E soprattutto l’ho difesa anche nei confronti della mia ex, che aveva detto delle cose non belle. Sono andato a favore suo, rispetto ad una ex con cui sono stato comunque cinque anni insieme. Per me è tanto e credo significhi qualcosa. L’ho difesa e con convinzione. Non sono uno che fa le cose a caso, io avevo proprio deciso di stare insieme a lei.

Se la amo? Io sì, se lei mi ama? Non lo so ad oggi se mi ama o meno. Io ho scoperto adesso questa gelosia estrema. Prima di quel messaggio che ha scoperto era molto diversa. Giuro, prima non ha mai dato segni di essere così tanto gelosa. Non avrei mai immaginato che potesse essere così”.