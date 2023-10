Ex vippona entra a gamba tesa su Elodie. Ospite di Turchese Baracchi nel corso della trasmissione radiofonica Turchesando, Elenoire Ferruzzi ha commentato il percorso della cantante, dalle foto sexy alle doti canore.

Ecco le parole dell’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip riportate dalle colleghe di IsaeChia.it: “Indubbiamente lei è una bella ragazza, a chi piace quel genere. A me non piace. Però non si può dire che non sia bella, però se devi fare la cantante è una cosa, se devi fare la modella è un’altra cosa. Doti canore non ne vedo, Maria Callas non si è mai spogliata. Non mi piace per niente, assolutamente. Io canto meglio di Elodie, che ci vuole a fare quelle canzoni lì. Lei è stata al momento giusto e nel posto giusto”.

Elenoire ha anche svelato di aver avuto trascorsi con Elodie: “Sì, ci sono state delle cose… ci conosciamo tutti, abbiamo amici in comune. Poi ci sono state delle cose che non sto qui a dire, ma la mia opinione non cambierà. E’ successa una cosa che non mi va di raccontare perché ci sono altre persone e non posso dire, ma indipendentemente da questo non mi piace”.