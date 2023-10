Oggi pomeriggio sono volati tre aerei sopra i cieli della Casa del Grande Fratello. Il primo reca un messaggio per Heidi Baci: “Ragazzi, c’è un aereo per i #Baciozzi”, esclama Valentina Modini, che richiama l’attenzione di tutti i coinquilini. “H. Sempre al tuo fianco. #Baciozzi”, recita lo striscione. I gieffini mandano un abbraccio all’ex compagna di avventura: “Ci manchi tantissimo”, dicono. Vittorio, invece, le manda un saluto e conclude dicendo “Ti voglio bene”.

Poi è la volta del secondo aereo di giornata, con un messaggio rivolto a Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, che proprio in quel momento stavano litigando. I fan della coppia, i #BeaBaldi, hanno voluto far sorvolare sulla Casa un messaggio pieno d’amore: “B&G. A mano a mano. Noi con voi. #BeaBaldi”. “Grazie, è meraviglioso”, esclama l’attrice che, pronta a riportare il sereno, invita il bidello calabrese a ballare con lei per mettere un punto definitivo alla discussione.

Sulla Casa poi sorvola il terzo aereo dedicato ad un’altra possibile ship: quella di Anita Olivieri e Vittorio Menozzi. “Primo passo noi. E voi? #Vittonita”, recita lo striscione che i fan hanno voluto far sorvolare i fan. Piuttosto incredula, la bionda manager romana rivolge lo sguardo verso l’alto e, pensando al suo fidanzato fuori, esclama: “Non posso, è proprio il momento più sbagliato per l’aereo”.