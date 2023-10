Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono stati ospiti dell’ultima puntata del GF Party. Insieme ai due conduttori, Annie Mazzola e Andrea Dianetti, hanno commentato le possibili ship di questa edizione del Grande Fratello, partendo da quella di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi.

“Non lo so, sono un po’ una coppia sbocciata improvvisamente – dice Rosalinda -. Non me lo sarei aspettato, non c’’è stato corteggiamento iniziale. Io non credo a questa coppia, magari mi sbaglio”.

E su Heidi Baci e Massimiliano Varrese: “Qui secondo me c’è molta intesa, molto feeling tra i due. Lei cerca di negare questa coppia, ma secondo me potrebbe dare soddisfazioni”. Ovviamente, le parole della Cannavò sono precedenti al ritiro della ragazza di origini albanesi.

Su Vittorio Menozzi e Anita Olivieri: “Sono belli insieme, affini. Però non ci sono sensazioni per adesso. Letizia Petris e Paolo Masella? No, lei è fidanzata, non ci credo, non si può fare”.

Poi, Rosalinda rivela se le manca la Casa del Grande Fratello: “Sinceramente no, dopo sei mesi ho dato tutto quello che potevo dare. Sicuramente l’affetto del pubblico è stato incredibile, dobbiamo tutto a quella Casa. Poi ci siamo conosciuti, è nato questo amore e ci ha cambiato la vita”.

“All’inizio è stato strano da una casa grande ad un bilocale – ha raccontato Andrea Zenga su come è stato il passaggio dalla Casa di Cinecittà al suo bilocale -. Lì dentro ci sono le telecamere, nel contesto di vita vera capisce se è una relazione che può andare avanti o noi. A noi è andata molto bene, stiamo insieme 424, sette giorni su sette”.