La liaison tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi è uno degli argomenti più trattati sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello.

La storia, nata per gioco e poi rivelatasi reale, sta tenendo banco ormai da diverse settimane, anche perché all’inizio il bidello calabrese sembrava avere una cotta per Samira Lui, salvo poi fare un passo indietro quando l’ex volto de L’Eredità ha raccontato di essere felicemente fidanzata.

Secondo Anita Olivieri, però, Garibaldi potrebbe tornare sui suoi passi qualora a Samira “dovesse partire lo sghiribizzo”. La bionda manager romana ha confessato al coinquilino che secondo lei Beatrice è gelosa della Lui perché teme che Giuseppe potrebbe andare da lei qualora la modella italo-senegalese gli facesse capire qualcosa.

“Secondo me è un po’ insicura lei, ha un po’ paura di Samira, capito? Perché comunque tu sai che semmai a Sami le dovesse partire, lei lo sa che tu andresti da lei. Quindi io pure avrei paura, eh… Poi gestiscila come ti pare, inutile prenderci in giro perché le cose stanno così. Non c’è niente di male, però è così. Tu lo sai che io lo penso, che se mai Sami venisse da te e dicesse…”.

Giuseppe ha negato: “Non è vero!”, ma Anita ha fatto alcuni esempi: “E’ come se Brad Pitt venisse da me che sono fidanzata e mi dice… Certo che vengo, ovvio! Sono già qua, pronta! Capisci? Ma non c’è niente di male. Io mi ricordo che a Edo (il fidanzato, ndr) dicevo sempre ‘guarda se viene Zac Efron e mi dice… guarda io ti saluto!’. Io la vedo così. Non ci trovo niente di male, anche perché tu ti sei avvicinato prima a Samira di beatrice, quindi ha senso. Infatti secondo me è Bea che è insicura, perché lei ha paura che mai le dovesse prendere a Sami lo sghiribizzo… Io credo dipenda da lei. Se lei fosse sicura di sé non dovrebbe dubitare, invece lei non è troppo sicura, secondo me è un po’ gelosa. Obiettivamente un po’ sì, sennò non avrebbe problemi, no?”.