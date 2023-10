Dopo la puntata del Grande Fratello di lunedì 16 ottobre, Heidi Baci ha deciso di abbandonare la Casa.

Il motivo? La visita di suo padre che le ha di fatto imposto di lasciare il programma. La liaison con Massimiliano Varrese proprio non è andata giù ai genitori della ragazza di origini albanesi, soprattutto a sua madre che, a quanto pare, ha deciso di non seguirla più in tv.

L’incontro tra Heidi e suo padre ha letteralmente spaccato l’opinione pubblica dividendo i telespettatori. Ad esprimersi è stata anche un’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, Patrizia Rossetti. L’ex vippona ha scritto sotto un post dell’account ufficiale del settimanale Chi, manifestando il proprio dissenso: “Non ci sono parole per esprimere la tristezza che provo per questa ragazza. Con un padre così… Nessuno e dico nessuno può limitare la libertà di una persona, tanto meno un padre verso la figlia che vuole vivere ed amare e sorridere. Ecco cosa c’è dietro il sorriso forzato di Heidi”.