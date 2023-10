Edoardo Donnamaria è stato ospite in studio nella puntata di ieri, mercoledì 18 ottobre, di Suite Selassié, programma condotto dalle princess Jessica, Lucrezia e Clarissa in onda su Cusano Italia Tv.

L’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha parlato del suo nuovo singolo in uscita venerdì 20 ottobre dal titolo “Come il mare”, del riavvicinamento con Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia e, ovviamente, della fine della storia d’amore con Antonella Fiordelisi.

Edoardo: "Con Antonella è finita"

Rispondendo alle domande delle conduttrici, il volto di Forum ha spiegato che la love story con l’influencer campana si è conclusa, e non c’è la possibilità di un ritorno di fiamma: “Io non ho mai fatto niente né di pubblico né di privato, per me la storia con Antonella è ovviamente finita. Non parlo di questa cosa da tempo, per me rimarrà un affetto perché, per quanto breve, è stata intensa. Siamo stati molto bene, ma ho voluto evitare di creare aspettative. Spero che la sua esperienza a Pechino Express vada bene, è una sportiva, credo possa fare al caso suo”.

Jessica, Lucrezia e Clarissa hanno poi chiesto a Edoardo qual è stata la sua reazione all’ingresso nella Casa di Cinecittà della sua ex Micol Incorvaia. “Quando lei è entrata a me ha fatto molto piacere, eravamo rimasti in ottimi rapporti. Poi soprattutto avevo la coscienza pulita, l’ho presa bene, poi ci sono state delle tensioni…”, ha detto Donnamaria.

Il riavvicinamento con Tavassi e Micol

E in merito al recente riavvicinamento con Edoardo Tavassi e Micol, l’ex vippone ha detto: “Le persone fuori influenzano tanto il tuo modo di comportanti quando esci. Devo dire che tra me ed Edoardo, in particolare, l‘allontanamento era un po’ dovuto alle nostre rispettive ragazze. Mi prendo anche io delle responsabilità, ma il motivo principale era questo: Micol era arrabbiata con Antonella, Antonella con Micol…”.

Poi è arrivata la domanda da Twitter sulla festa di compleanno con gli Oriele, Oriana Marzoli e Daniele Del Moro, di qualche giorno fa. “Non era una festa, innanzitutto: mi hanno chiamato per una serata insieme, Oriana non la vedevo da tempo. Mi fanno morire, però sono impegnativi” ha spiegato Edoardo.

Il singolo “Come il mare”, con il nome d’arte di Drojette, è in uscita venerdì 20 ottobre a mezzanotte. La canzone parla d’amore: “Quando scrivo parlo sempre un po’ di me, però c’è anche tanta fantasia. Ci sono esperienze passate, ma le mie non sono mai canzoni dedicate a una storia in particolare: racchiudono tutte le esperienze che ho vissuto”. Alla domanda perché le sue fan lo abbiano massacrato per la sua partecipazione al programma, ha sottolineato ridendo: “Ormai mi massacrano sui social per qualsiasi cosa io faccia, è una rottura di pa**e!”.