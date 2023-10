Dopo essersi ritirata dal Grande Fratello, Heidi Baci si è trincerata dietro ad un silenzio assordante. La ragazza di origini albanesi ha lasciato il reality al termine della puntata di lunedì 16 ottobre, nel cuore della notte, rinunciando persino a salutare i suoi coinquilini. I suoi compagni di avventura le hanno preparato i bagagli e li hanno fatti consegnare fuori dal complesso di Cinecittà. Si presume che abbia dovuto affrontare eventuali penalità previste dal regolamento per l’uscita anticipata dal programma, come era consuetudine negli anni precedenti.

Nonostante il silenzio social, Heidi ha ripreso il controllo dei suoi profili. Alcuni utenti, infatti, hanno notato che alcune stories sono state visualizzate dal suo account, spesso tramite dei tag. “L’ho invitata a venire su Twitter e ha reagito con un like”, ha scritto un fan, pubblicando gli screenshot delle interazioni avute con l’ex gieffina.

Secondo quanto riportato da fonti interne al Grande Fratello a Fanpage, Heidi è ancora sotto contratto esclusivo nonostante abbia deciso di lasciare la Casa. Questo suggerisce che sia prevista la sua riapparizione su Canale 5 in un futuro prossimo. Le possibili opzioni potrebbero includere un chiarimento all’interno della Casa, un faccia a faccia in studio con Alfonso Signorini, come spesso avviene per i concorrenti eliminati, oppure un’ospitata a Verissimo.