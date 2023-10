Ha scatenato un’infinità di polemiche la copertina del nuovo singolo di Edoardo Donnamaria, in arte Drojette, dal titolo “Come il mare”. Il motivo? La ragazza nella cover è sostanzialmente identica a Micol Incorvaia, ex fiamma del volto di Forum e attuale fidanzata di Edoardo Tavassi.

L’altro ieri sera, ospite delle sorelle Jessica, Clarissa e Lulù a Suite Selassie, Donnamaria ha svelato che dopo la pubblicazione sui social della copertina del suo nuovo brano, è stato contattato dalla Incorvaia: “Sì, in effetti è identica a Micol, ma posso garantirvi che non è una foto di Micol. Ho letto di un complotto sugli orecchini, il trucco, questa foto è di una modella che lo fa per lavoro. La verità è che io non ho mai pensato alla somiglianza con Micol Incorvaia, ma vi svelo una cosa che non ho detto a nessuno. Qualche giorno fa ero a casa, mi stavo allenando e avevo da poco pubblicato questa foto. Mi arriva un messaggio da parte di Micol che mi scrive: ‘Ma tu hai idea di quello che sta succedendo sui social?’. Non momento in cui mi ha detto questa cosa ho detto subito ‘la copertina!’. Perché ho letto il suo nome, ho visualizzato la sua faccia e ho fatto due più due, ma è una cosa non voluta. Le altre non erano carine, questa era la più carina”.

La reazione di Edoardo Tavassi

Ieri, durante l’ultima puntata di Attenti a quei due, programma in onda su Radio Cusano Campus condotto da Turchese Baracchi e Edoardo Tavassi, quest’ultimo è stato incalzato sul “Copertina-gate”, ed ha detto: “Stavo ridendo come un matto, perché Edoardo è rincogli**to! Era ovvio che succedesse il delirio sui social. Somiglia tantissimo a Micol, di tutte le modelle che c’erano ha scelto una Micol 2.0. So che Edo non l’ha fatto apposta, lui vuole evitare le rotture di p**e, figurati se andava a mettere in copertina la foto di Micol. Tutti i fandom di Antonella vogliono la sua testa, lo vogliono uccidere, se lo ha fatto è poco furbo Edoardo. Lui vuole un gran bene a Micol, è una grande amica sua, nessuna ossessione sennò stavano insieme, al posto mio c’era lui".

Poi, Tavassi ha spiegato che dopo alcune incomprensioni post Grande Fratello Vip, lui e Edoardo hanno riallacciato i rapporti: “Noi non abbiamo mai detto che non ci vogliamo bene, il problema è che voi donne comandate, quando siete arrabbiate noi uomini stiamo la che dobbiamo annuire, noi fondamentalmente non vogliamo rotture di pa**e. Il discorso è che andando avanti, una chiamata, un messaggio, il rapporto è sempre cresciuto, diciamo che ci sarà l’ufficialità in questi giorni. E’ brutto essere condizionati… il fatto che i due fandom si stavano antipatici, era tutto basato su Antonella contro Micol e Micol contro Antonella. Tra me e Edoardo non è mai cambiato nulla, ci siamo chiariti, siamo andati avanti, sia io che lui abbiamo perdonato cose ben peggiori. L’amicizia vince sempre”.

L'intervento di Edoardo Donnamaria

In seguito, ad intervenire in trasmissione è stato lo stesso Edoardo Donnamaria, il quale è tornato sulla questione Micol-copertina: “L’unica fonte di “popolarità” e di chiacchiericcio sono i miei fan, i famosi Donnalisi. Ora io dico una cosa, secondo voi visto che i miei unici fan sono “nemici” di Micol Incorvaia, quale sarebbe la mia mossa di marketing? Quella di mettere la faccia della peggior nemica dei miei fan per farmi pubblicità? O sono un deficiente totale, o sono un kamikaze! Io vi giuro su mia madre che non me ne sono accorto finché non ho ricevuto il messaggio di Micol, ho realizzato solo in quel momento”.