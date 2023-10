A distanza di alcune settimane dal confronto a Uomini e Donne, Federico Nicotera è tornato a parlare di Carola Carpanelli e della sua attuale situazione sentimentale.

Durante il faccia a faccia nello studio del dating show di Canale 5, l’ingegnere romano aveva tirato fuori gli artigli, parlando della sua ex come una persona molto egoista. Per Uomini e Donne Magazine, l’ex tronista ha rivelato che l’ex corteggiatrice gli ha telefonato sia dopo la registrazione che dopo l messa in onda della puntata. Ma la conversazione non è “stata positiva, quindi è finita lì”.

La vita di Federico va avanti tra lavoro, palestra, amici e famiglia, e ha confidato che in questo periodo si sta dedicando molto alla sorellina. Nonostante la delusione per la rottura con la Carpanelli, Nicotera ha sempre voglia di creare una famiglia. Stavolta, però, senza fretta. L’ex tronista ha infatti capito di correre troppo nelle relazioni, e questo non è un bene. Si ripromette di essere più riflessivo in futuro. Al momento, non c’è nessuna nuova donna al suo fianco, e in generale non si sente pronto nell’immediato ad avere una nuova relazione.

Federico ha ammesso che la rottura con Carola è stata tosta da digerire. La cosa più difficile è stato il momento del trasloco, è stata dover mettere via il peluche gigante con cui avevo comunicato alla Carpanelli di essere la sua scelta. Alla fine, l’ex tronista ha deciso di donarlo ai bambini.