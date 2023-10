Beatriz D’Orsi è una delle nuove protagoniste dell’attuale edizione di Uomini e Donne. La corteggiatrice era scesa per entrambi i tronisti, Brando Ephrikian e Cristian Forti, per poi decidere di optare per il primo.

I post contro Uomini e Donne di Beatriz D'Orsi

Beatriz ha conquistato tutti grazie al suo carattere docile. Ma è passato poco tempo per capire, sia in studio che a casa, che in realtà è molto furba. Prima a causa delle conversazioni intercettate durante la puntata, poi con i suoi vecchi post su Facebook riemersi negli ultimi giorni in cui condannava le persone che guardavano programmi spazzatura come Uomini e Donne.

Non ci ha fatto di sicuro una bella figura, Beatriz, che ha prontamente rimosso il post in questione. Ma il popolo social ci ha messo poco a trovarne un altro simile, proveniente sempre dal suo profilo e datato 11 settembre 2020: “In questo articolo viene spiegato in modo chiaro e preciso la beata ignoranza dell’italiano medio che segue personaggi e trasmissioni (come Uomini e Donne, Grande Fratello, ec…), che non sanno mettere insieme una frase composta da soggetto, predicato verbale e complemento oggetto. Dove l’ignoranza regna sovrana, chi detiene il potere ci sguazza alla grande”.

Brando smaschera Beatriz

Nella puntata in onda oggi, giovedì 19 ottobre, Brando ha smascherato Beatriz in studio: “Dici che sono qui per fare spettacolo, che sono costruito e finto, che sono andato a riprendere Raffaella perché piace… Arrivano delle segnalazioni tue in cui due anni fa denigri il programma e dici che chi partecipa a Uomini e Donne è mentalmente e intellettualmente poco colto, e che dovrebbero cancellarlo. E due anni dopo ti ritrovo seduta qui, quindi quella costruita per me sei tu”.

Intanto, considerata la situazione che si è venuta a creare, Beatriz avrebbe deciso di autoeliminarsi da Uomini e Donne. A rivelarlo è stato Lorenzo Pugnaloni su Instagram: “Beatriz si è autoeliminata e Brando non l’ha fermata. Se n’è andata”.