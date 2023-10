Questa sera nuovo appuntamento con il Grande Fratello. Proseguono tra amicizie, simpatie, discussioni e passioni le vicende degli inquilini della Casa più spiata d'Italia, dalla quale presto dovrà uscire definitivamente un concorrente. Nella puntata di stasera, in onda come sempre su Canale 5 alle 21.25, Alfonso Signorini rivelerà l’esito del televoto e il concorrente più votato sarà salvo e immune dall’eliminazione. In nomination ci sono: Grecia Colmenares, Samira Lui, Rosy Chin e Valentina Modini.

Bufera su Samira Lui

Proprio in merito alla possibile eliminazione di questa sera, è esplosa una vera e propria bufera. Sono apparsi, infatti, dei manifesti che promuovono “Tuttosposi”, la fiera del wedding che si svolge presso la Mostra d’Oltremare di Napoli. E, udite udite, è prevista la presenza di Samira Lui per la giornata di domenica 29 ottobre! Com’è possibile che la gieffina possa essere presente all’evento visto che è impegnata al Grande Fratello? La sua partecipazione alla fiera è evidentemente già stata pianificata prima del suo ingresso nella Casa, dunque è sorto il sospetto che l’ex volto de L’Eredità, che è in Nomination, possa uscire proprio questa sera.

Beatrice e Giuseppe, rapporto in crisi

Al centro della puntata di oggi ci sarà il confronto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, in crisi dopo che l'attrice è rimasta decisamente infastidita da alcuni atteggiamenti di Giuseppe, ritenuto poco maturi. Nascosti sotto le coperte, nelle ultime ore i due hanno già provato a chiarire, ma senza successo: Beatrice ha deciso di interrompere la discussione e di restare sola a sfogare la rabbia. Ma la stessa attrice è finita anche in un'altra polemica: secondo alcuni inquilini avrebbe infatti tenuto un per un comportamento che viola le regole del programma. Il comportamento in questione riguarda una serie di frasi giudicate sessiste che Beatrice avrebbe pronunciato parlando con Giuseppe Garibaldi, togliendosi il microfono.

Ad accusarla sono Letizia Petris, Rosy Chin, Massimiliano Varrese e Giselda Torresan: “Ha detto una cosa grave mentre non aveva il microfono. Ha detto tipo ‘perché te ti dai a tutte e sei un ragazzo facile’. Giuro, me l’ha appena detto Anita. Tu immagina se fosse stato Giuseppe ad averlo detto a lei. Era fuori dalla casa del Grande Fratello squalificato”.