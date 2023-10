Valentina Melis risponde in merito ad una richiesta di prendere una posizione riguardo Massimiliano Varrese, suo ex marito e attuale concorrente del Grande Fratello.

L’attore è finito nel mirino del pubblico perché, secondo molti, ha esercitato pressioni su Heidi Baci, contribuendo al suo abbandono della Casa (la ragazza di origini albanesi si è ritirata dopo un confronto con suo padre). Le critiche feroci nei confronti di Varrese hanno inevitabilmente coinvolto anche Valentina, nota attivista.

In risposta ad un utente che l’aveva accusata di non aver sostenuto la causa femminista a causa delle sue passate relazioni, la Melis ha chiesto di non venir implicata in alcun modo nelle azioni di un’altra persona: “Mi dispiace molto tu scriva questo. Il mio impegno contro la violenza sulle donne è concreto e sempre presente. Non c’è bisogno mi metta qua a raccontare quello che faccio ogni giorno per aiutare le donne a uscire dalla spirale della violenza. A noi donne viene chiesto sempre di pagare il conto per quello che fanno gli uomini che frequentiamo o che abbiamo frequentato. I nostri padri, fratelli, figli, cugini. Ora addirittura gli ex. Noi non siamo responsabili delle loro azioni. Loro ne sono responsabili, non noi”.

Il botta e risposta è proseguito, finché l’ex moglie di Varrese ha manifestato la sua volontà di dissociarsi dall’atteggiamento tenuto dal gieffino: “Credo sia lampante il perché ci siamo separati”.

Lo sfogo di Valentina Melis

Tuttavia, alcuni giorni fa, la Melis aveva manifestato la sua stima per Massimilano Varrese: "Queste sono le ultime parole che leggerete sui miei canali riguardanti la mia vita privata con il mio ex compagno. Le ragioni che hanno determinato la nostra separazione sono private e non hanno nulla a che fare con le strumentalizzazioni avvenute recentemente. Il rispetto e la stima che ho per il padre di mia figlia è tale che son certa saprà assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Il mio percorso personale come femminista e attivista è frutto di esperienza e studi e non permetto a nessuno di giocare con il gossip del momento per miseri clickbite.

Non risponderò ad accuse personali, o a richieste di spiegazioni su scelte che non mi riguardano più. Confido che queste mie parole siano sufficienti per dipanare qualunque interpretazione ulteriore della realtà. ‘Mala tempora currunt’”.