Edoardo Donnamaria è stato ospite di Jessica, Clarissa e Lulù a Suite Selassié, il programma in onda su Cusano Italia Tv condotto dalle tre princess di origini etiopi.

Il nuovo singolo "Come il mare"

A proposito del suo nuovo singolo dal titolo “Come il mare”, in uscita venerdì 20 ottobre a mezzanotte, l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha detto: “E’ una canzone d’amore. Io quando scrivo parlo sempre un po’ di me, penso sia normale. Però c’è anche tanta fantasia, ci sono esperienze passata, non sono quasi mai canzoni dedicate ad una storia in particolare, ma sono storie che racchiudono tutto di tutte le esperienze che ho vissuto.

Ultimamente mi massacrano sempre sui social, per qualsiasi cosa ed è una rottura di pa**e, ma ormai mi scivola quasi addosso. Guarda, ti faccio un esempio: ero fidanzato con Vittoria Mihajlovic e ogni tanto mi capitava di andare con i fratelli a vedere gli allenamenti del padre a Torino. Io ero molto tifoso della Roma, prendevo parte ai cori goliardici, ma vedendo da vicino i giocatori delle altre squadre ho detto: ‘Queste sono persone’. Cioè la gente passa ad insultare, ma io lì mi sono reso conto che dietro qualsiasi personaggio c’è una persona, ma la gente fa fatica a capirlo”.

Il gelo con Luca Onestini

Poi, Edoardo ha svelato con chi non ha mantenuto i rapporti una volta uscito dalla Casa di Cinecittà: “In realtà solo con Antonino Spinalbese non ho rapporti, non li ho avuti dentro e manco fuori. Con Luca Onestini non so neanche che dirti, io c’ero molto affezionato. Uscito da là, l’ho visto una sera, super caino eccetera, esce qualcuno da qui, esce da là e cambia. Gli dico: ‘Ma che è successo, ti ho visto freddo l’ultima volta’, e lui ‘No, avevo mal di testa, poi hai fatto delle storie, delle cose…’. Vabbè, quando ho letto che era una roba di Instagram, allora alzo le mani. Si vede che non gli interessava così tanto, non so che gli hanno raccontato, lo avranno rin**glionito! Mi sembrava uno dei più svegli, più sinceri, devo dire che si sono rimasto male. Se mi sente, magari mi ha capire qualcosa”.

Lo scorso weekend si è tanto discusso del presunto party di compleanno di Edoardo al quale hanno partecipato anche Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: “Pure quella sera, su Twitter, se ne sono dette di ogni - racconta Donamaria -. Non era una festa, loro mi hanno chiamato e mi hanno detto: ‘Ma se scendiamo questo weekend tu ci sei?’. E io ho detto perché no, poi Oriana non la vedevo da troppo tempo. Loro mi fanno morire, sono impegnativi. Fare serata con loro è impegnativo, ma abbiamo superato di peggio”.