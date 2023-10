Edoardo Donnamaria è stato ospite di Suite Selassié, il programma condotto dalle sorelle Jessica, Clarissa e Lulù in onda su Cusano Italia Tv.

L’ex vippone ha parlato dell’uscita del suo nuovo singolo, “Come il mare”, e di tutta la polemica che è nata quando in molti hanno notato la somiglianza della modella in copertina con Micol Incorvaia, ex di Edoardo.

“Sì, in effetti è identica a Micol, ma posso garantirvi che non è una foto di Micol. Ho letto di un complotto sugli orecchini, il trucco, questa foto è di una modella che lo fa per lavoro. La verità è che io non ho mai pensato alla somiglianza con Micol Incorvaia, ma vi svelo una cosa che non ho detto a nessuno. Qualche giorno fa ero a casa, mi stavo allenando e avevo da poco pubblicato questa foto. Mi arriva un messaggio da parte di Micol che mi scrive: ‘Ma tu hai idea di quello che sta succedendo sui social?’. Non momento in cui mi ha detto questa cosa ho detto subito ‘la copertina!’. Perché ho letto il suo nome, ho visualizzato la sua faccia e ho fatto due più due, ma è una cosa non voluta. Le altre non erano carine, questa era la più carina”.

E’ ormai chiaro a tutti che, dopo la rottura con Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria si è riavvicinato a Edoardo Tavassi e a Micol. A tal proposito ha confessato: “Le persone fuori influenzano tanto il modo di comportarti, soprattutto all’inizio quando esci, stanno lì che giudicano e quindi tu ti ritrovi un attimo spiazzato e pensi: ‘Ma come, io con Edoardo ero amico fino ad un attimo fa’. E invece c’è questa ondata di odio, dove ti dicono cose… Devo dire che tra me e Tavassi in particolare ci sentiamo da tantissimo tempo”.