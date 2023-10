Benché Alfonso Signorini abbia fatto notare in più di un’occasione agli inquilini della Casa del Grande Fratello che più continuano ad attaccare Beatrice Luzzi più la gente si schiera dalla sua parte, i gieffini sembrano non voler capire.

Anita Olivieri e Angelica Baraldi, due delle più acerrime nemiche dell’attrice, sono finite al centro di numerose critiche nelle ultime ore. Le due ragazza, infatti, quando vedono passare l’attrice iniziano ad intonare la canzone della “morte nera” di Star Wars, che nei film è dedicata al cattivo. Ma non solo. Parlando tra loro hanno paragonato la Luzzi a Medusa che incenerisce col solo sguardo.

“Se incroci il suo sguardo è finita, è tipo Medusa”, dice Angelica. “Sai cosa dovremmo fare? Che appena la guardi (mima lo svenimento, ndr)… Però dovremmo buttarci proprio a terra”, le fa eco Anita. Infine, ciò che ha scatenato una vera e propria bufera è il fatto che Anita ha detto di aver indotto volutamente Giuseppe Garibaldi a dire di essere innamorato di Samira con l’obiettivo di far star male Beatrice durante la prossima puntata.

“Mi ha detto nel letto che è innamorato di Samira. Ci vediamo in clip (ride, ndr), questo si chiama karma. Non me ne frega niente di lei”.