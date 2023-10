Dopo la pubblicazione del romanzo in cui parla anche della sua ex Antonella Fiordelisi dal titolo “Le corna di una vittima”, Gianluca Benincasa ha svelato le chat avute con l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip risalenti a poche ore prima dell’ingresso dell’influencer campana nella Casa più spiata d’Italia.

Il contenuto delle chat

“Farò del mio meglio, mancano pochissime ore e so che non ci vedremo almeno per un mese, o quattro/cinque, forse saranno di più o forse no… Ti chiedo, però, di non stare male per me, ma di pensarmi, pensare al mio obiettivo, ai tuoi e al nostro successo. Io ti avrò sempre in mente, ricordalo e cercherò di non farmi condizionare dalla grande bolla di cui tutti parlano. Prego che mi verrai a trovare qualche volta a farmi una sorpresa o ad attaccarmi (è la stessa cosa), basta che ci vediamo… Spero che sarai uguale e non cambiato, deluso, dispiaciuto o inca**ato… Voglio che mi amerai sempre e che mi aspetterai. Io devo solo far parlare di me e restare fino alla fine di tutto il programma e metterò in gioco tutte le carte che servono. Altrimenti potrò essere sola contro tutti. Ti amo e non vorrei perderti per nessuna altra cosa al mondo, anche se penserai che lo stia facendo amore mio, la realtà sarà sempre fuori”.

A scrivere era un’innamoratissima Antonella Fiordelisi. A quanto pare, dunque, Gianluca Benincasa non ha mentito: l’ex vippona era molto presa da lui dal punto di vista sentimentale, e la sua intenzione, prima di entrare nella Casa di Cinecittà, era quella di proseguire la relazione. Il resto è storia: Antonella conosce e si fidanza con Edoardo Donnamaria, con il quale, però, la turbolenta relazione finisce dopo sette mesi. I genitori della Fiordelisi denunciano Benincasa, circostanza che costa a quest'ultimo il mancato ingresso al Gf Vip.

Intanto, nelle ultime ore, stando ad una segnalazione arrivata ad Amedeo Venza, Gianluca avrebbe fatto transitare un camion con la sponsorizzazione del libro sotto casa della famiglia di Antonella a Salerno. Un gesto decisamente provocatorio, che ha scatenato la reazione furiosa dei fan dell'ex vippona. In seguito, Benincasa ha pubblicato tra le sue storie su Ibstagram una foto del camion in questione, con la didascalia: "Mi dovete sognare la notte". Si riferisce ai genitori della Fiordelisi?