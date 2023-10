Nel 2020 il primo bacio nella Casa del Grande Fratello Vip, poi, un anno e mezzo fa, la nascita del piccolo Gabriele. La storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro prosegue a gonfie vele. I fan degli ex vipponi, però, si chiedono quando i due faranno il grande passo, e adesso, grazie a Barbara Palombelli, c’è una data.

Nell’ultima puntata di Forum, la conduttrice si è rivolta al figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro: “Sposarsi conviene. Ah quindi vi sposate, e quando, nel 2024 o 2025?”. L’ex vippone ha confermato che l’anno prossimo sposerà la sua Clizia: “Sono d’accordo che spesso sposarsi è giusto, infatti anche noi ci sposeremo. Quando? Nel 2024 dai… è la prima volta che dò una data. Adesso lo dico, sarà l’anno prossimo“.

Clizia Incorvaia sul matrimonio con Paolo Ciavarro

“Lui è un uomo raro: è intelligente, rispettoso, dolce, responsabile, fin troppo saggio per i suoi 31 anni - aveva raccontato Clizia Incorvaia a Gente -. Ed è un papà meraviglioso anche se un po’ apprensivo, ha mille premure per il piccolo. Se lui è così, lo deve molto ai suoi genitori che l’hanno amato profondamente e gli hanno dato solide basi. Abbiamo gli stessi interessi e il medesimo concetto d’amore, di relazione e di famiglia, ingredienti essenziali perché un rapporto sia per sempre.

Un po’ di tempo fa mi ha detto: 'Se vuoi ci sposiamo in Comune, solo noi due e la famiglia stretta. Se accetti lo facciamo quando vuoi'. Ma io sinceramente non voglio rinunciare ad avere accanto tutti i nostri affetti, mia nonna Maria che vive in Sicilia, gli amici più cari. Alcuni giorni fa, in vacanza, ha iniziato a parlare dell’anello, per sondare i miei gusti.

Accadrà, chissà, magari in un mese di primavera. Vorrei organizzare tutto con calma. Mi immagino un matrimonio nella campagna toscana, in una tenuta circondata dal verde, con un abito bianco in stile boho chic e una coroncina di fiori freschi tra i capelli. Sogno nozze semplici, senza orpelli, piene di verità, come il nostro amore”.