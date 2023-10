Durante l’ultima puntata di Suite Selassié, Edoardo Donnamaria ha confermato di aver ripreso i rapporti con Edoardo Tavassi, suo grande amico si dai tempi della settima edizione del Grande Fratello Vip. Ieri, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha confermato le parole dell’ex coinquilino durante Attenti a quei due, trasmissione radiofonica che co-conduce con Turchese Baracchi.

Il rapporto tra Tavassi e Donnamaria

“Noi non abbiamo mai detto che abbiamo avuto problemi, ci siamo sempre voluti bene. Il fatto è che voi donne comandate e quando siete arrabbiate noi uomini siamo lì che dobbiamo annuire, perché noi non vogliamo rotture di pa**e e quindi vi diciamo che avete ragione. Però, andando avanti, una chiamata, un messaggio e il rapporto è cresciuto. E’ quasi tornato quello di prima, manca l’ufficialità. Diciamo che ci sarà il coming out uno di questi giorni. Era più che altro improntato su Micol contro Antonella, Antonella contro Micol, e noi due eravamo in mezzo. Ci si chiarisce tra persone adulte e si va avanti”.

Poi, Edoardo Tavassi ha anche commentato quanto dichiarato da Edoardo Donnamaria a Suite Selassié in merito alla fine della relazione con Antonella Fiordelisi: “Edoardo di determinate cose non vuole parlare. E’ educato e in un programma televisivo ha voluto rispondere alla domanda, ma era evidentemente infastidito. Il GF è finito, quindi quelle dinamiche sono finite, ora è vita privata. Adesso se una persona mi fa qualche domanda, non abbiamo il dovere e l’obbligo di rispondere. Edoardo magari avrebbe voluto parlare del singolo, ritornare a quei discorsi è inutile. Loro si vogliono bene, e io sono testimone che Edoardo parla bene di Antonella, le vuole bene perché alla fine di tutto è una brava ragazza e anche io le auguro il bene. Lui c’è stato insieme, innamorato e le augura il meglio perché l’ha amata e non può fare altro che augurarle il meglio”.