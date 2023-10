Greta Rossetti ha risposto alle dichiarazioni fatte da Mirko Brunetti ieri sera durante la dodicesima puntata del Grande Fratello.

Alfonso Signorini, infatti, ha affrontato l’argomento relativo alla situazione sentimentale dell’ex volto di Temptation Island . Il 26enne rietino ha dichiarato di essere ancora innamorata dell’ex tentatrice, ma di aver avuto delle piccole incomprensioni dovute ad alcune bugie dette “a fin di bene”.

Greta Rossetti replica a Mirko Brunetti

Anche ieri, Mirko ha confermato il suo pensiero, aggiungendo inoltre di avere il dubbio che nella vita di Greta ci sia o meno un’altra persona. La Rossetti, durante una live su Instagram, ha chiarito: “Non è che l’ho lasciato a casa, senza motivo. I motivi ci sono, c’erano, io non mi baso solo sulle parole. Sono una persona molto diffidente, quindi guardo tanto i fatti alla lunga, non guardo solo le parole che dice in due episodi. So che ha detto cose bellissime, però guardo alla lunga. Ad oggi sì, mi fa piacere è normale però che ho bisogno di dimostrazioni. Per me, il fatto che lui sia andato lì non è proprio una grossa dimostrazione, però si sta comportando in un modo che non mi sarei aspettato. Ad oggi, però, perché è passata solo una settimana. Il tempo darà le sue risposte, io penso questo. Perché con le parole, soprattutto all’inizio sono tutti bravi, poi alla lunga si vedono i fatti”.