Sabato 21 ottobre Alessandro Basciano sarà ospite a Verissimo e racconterà la sua versione dei fatti in merito alla fine della relazione con Sophie Codegoni.

Ma non è tutto. Il profilo Instagram ufficiale del programma condotto da Silvia Toffanin ha annunciato che l’ex vippona sarà nuovamente ospite domenica 22 ottobre “per svelare ulteriori dettagli sulla fine della relazione con Alessandro Basciano”.

Sophie Codegoni: “Basciano mi tradiva”

La scorsa settimana era stata l’influencer 22enne a vuotare il sacco nel salotto di Silvia Toffanin, facendo rivelazioni scioccanti sulla rottura con il dj ligure: “Qui avevamo raccontato il mio amore con Alessandro. L’ultima volta abbiamo parlato io e lui della bambina. Adesso è tosta e dura. Cerco di essere forte per la bimba. Da un mesetto non andavano bene le cose. He deciso di chiudere la relazione cinque giorni fa. Questo dopo tante cose che giustificavo. La crisi è partita da una chat tra lui e la sua ex. Era una chat ambigua. Io ho preso e sono andata a Milano dicendo che non mi fidavo più. Ricevevo tante segnalazioni di tradimenti. Già quando ero in gravidanza. Lui è molto bravo a raccontare la sua verità.

Lui mi diceva ‘tu sei sbagliata, non sei una brava donna, non sei una brava mamma perché rovini la famiglia perché credi agli altri’. C’era mancanza di rispetto anche su altri punti. Se io uscivo con amico non ero una brava mamma. Se lavoravo in ambienti con uomini non andava bene. La mia famiglia mi diceva di riprendermi ed essere quella di un tempo, che non giustificava queste cose. Io pensavo ‘vabbè cambierà’. Mi sentivo quasi sbagliata”.

I giorni con la sua ex ad Ibiza

“Cinque giorni fa mi arriva un messaggio di una ragazza. Erano uscite delle foto di lui con una donna in aeroporto. Già i rapporti non erano buoni con lui per una lite. Lo perdono per la litigata e gli dico ‘ricominciamo’. Lui mi ha detto che era stato a Ibiza per lavoro e che era stata scattata una foto con una ragazza nella lounge. Però mi ha detto che era una turista inglese che gli aveva chiesto informazioni.

Poi mi è arrivato un messaggio ‘ciao Sophie’. Era la ragazza dell’aeroporto, mi ha detto che era la sua ex. Poi mi ha detto che ha passato con lui tre giorni a Ibiza. Lui le ha pagato i voli. Le ha anche detto ‘non pubblicare nulla perché la mia ex è pazza e poi mi fa problemi con la bambina’. La ex sarei io! Non era quindi un momento di down, un errore! In tre giorni non ha avuto sensi di colpa? La trattava come se fosse la sua fidanzata”.