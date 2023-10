figlio prima del matrimonio. Negli ultimi giorni si è diffusa una notizia che ha fatto il giro del web.

Parliamo di Teresa Langella e Andrea Dal Corso. I due si sono conosciuti quando Teresa sedeva sul trono di Uomini e Donne e da quel girono non si sono più lasciati.

A lanciare il gossip la stessa Teresa Langella, che ha svelato alcuni dettagli sulla sua vita sentimentale e i progetti futuri con il compagno Andrea Dal Corso.

La Langella non ha escluso l’idea di diventare mamma prima del matrimonio con Andrea Dal Corso: “Ho visto un video in cui gli sposi annunciavano di aspettare un bambino il giorno delle nozze. Quanto è emozionante! A questo proposito, noi non ci stiamo trattenendo… Sì, vorremmo un figlio il prima possibile, non facciamo nulla per evitarlo”, ha confidato l’ex tronista di Uomini e Donne di Maria de Filippi.

Questa sua frase ha scatenato il delirio sul web. In tanti hanno pensato che fosse in attesa, soprattutto per una sua frase sulla maternità: “Vorrei un maschietto! Al pensiero di una figlia femmina che soffre per amore… non so se ce la farei”.

I progetti futuri di Teresa e Andrea

In realtà questi sono solo progetti per Teresa e Andrea. Ciò che è prossimo è il loro matrimonio, infatti a breve comunicheranno la data delle loro nozze.

I due però si dichiarano pronti a diventare genitori di tre, quattro bambini. “Io gliel’ho detto ad Andrea: almeno tre o quattro! Mi immagino una famiglia numerosa a tavola… che bello!”, con queste parole la Langella termina la sua ultima intervista.