Giuseppe Garibaldi continua a sparlare di Beatrice Luzzi. Ieri sera, il bidello calabrese ha dichiarato che l’attrice fa le sceneggiate, gioca, finge e che “non le frega dei figli”. Affermazione, quest'ultimo, che ha scatenato un'infinità di polemiche. Probabilmente Giuseppe si riferisce al discorso che Beatrice ha fatto durante l’ultima puntata del Grande Fratello: “Io non sono così egoista. Secondo me lui vuole una famiglia, dei figli e secondo me sarà un padre stupendo. Io questo non glielo posso dare”. Quindi, Garibaldi potrebbe fare riferimento a questa riflessione, mentre secondo moltissimi utenti, il gieffino parla dei due figli della Luzzi.

“Lei si sente sempre forte. Io so per quale motivo fa tutto questo. Mica sono idiota. Non è che una donna di 50 anni… Lei se ne frega dei figli e di quello che c’è fuori. Fa tutto per gioco. Altrimenti non diceva che la nostra cosa fuori non durava. Io faccio l’ingenuo, ma non lo sono affatto.

L’ha detto lei che la storia qui dentro è iniziata e qui dentro finirà. Non è che me lo sono inventato io. Quindi mi diverto e basta, appunto. Ragazzi è lei che se la tira con queste storie ‘mi hai ferito, mi hai deluso, e questa roba qui’. Sapevi benissimo com’era il discorso. Non è che è venuta a sapere cose che non conosceva. Ma quali prove d’amore devo fare?! Non sa da dove vengo io? Ma che mi interessa. Se non si fa problemi lei nemmeno io me li faccio.

Poi sapeva della mia cosa per Samira ed è venuta lei da me lo stesso. Quindi si doveva aspettare di tutto. Dai è stata lei a fare il primo passo. Ora fa le sceneggiate per tirare avanti qualche giorno e pretende che io le chieda scusa. Che poi lei se la tira e che io ritorno”.

I consigli di Varrese a Garibaldi

“Io da amico ti dico di lasciare perdere. Fa tutto per portare l’acqua al suo mulino e a me ha annoiato. Ma tu adesso ti vuoi accoppiare come coppia o fisicamente? E allora adesso divertiti e basta. Accoppiati e basta da ora. Secondo me se Samira ti avesse dato l’ok in pochi secondi andavi da lei. Sta giocando sporco. Non avete capito che il suo scopo giornaliero è capire che gioco fare per screditare gli altri agli occhi del pubblico”.